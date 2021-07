Σάμος

Φωτιά στη Σάμο: ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Οι δυνάμεις με το πρώτο φως της μέρας ενισχύθηκαν ενώ από νωρίς άρχισαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Ποια η κατάσταση στο νησί.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες στη Σάμο, όπου μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στους Βουρλιώτες.

Από το πρωί, σήμερα, η φωτιά έχει τρία μέτωπα, στο Κοκκάρι, στους Βουρλιώτες και τους Μυτιληνιούς, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με το πρώτο φως της μέρας ενισχύθηκαν.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 17 οχήματα και κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη (4 CL 415 και το Beriev-200) και 6 ελικόπτερα, ενώ προσεγγίζουν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 52 πυροσβέστες με 22 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συντονίζουν ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης και ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας Θεοδόσιος Δημακογιάννης.

Χθες το απόγευμα, δύο ξενοδοχεία στην περιοχή του Κοκκαρίου εκκενώθηκαν προληπτικά, με εισήγηση της Πυροσβεστικής, λόγω των πυκνών καπνών, που έφθασαν ακόμα και στο Πυθαγόρειο.

Το 112 έστειλε μήνυμα στα κινητά κατοίκων σε 4 οικισμούς (Βουρλιώτες, Κοκκάρι, Μυτιληνιοί και Μαυρατζαίοι) ώστε να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να τα εκκενώσουν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην νύχτα

Περιορισμούς στην κυκλοφορία στη Σάμο ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης η ΕΛΑΣ, λόγω των έκτακτων συνθηκών, της πυρκαγιάς που μαίνεται από το μεσημέρι της Πέμπτης. Όπως ενημέρωσε, στο οδικό δίκτυο των περιοχών Βουρλιώτες, Μυτιληνιοί, Άγιος Φανούριος, Κοκκάρι και στην Ε.Ο. Σάμου-Καρλοβασίου, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου. «Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων και οι λοιποί πολίτες, για την ασφάλειά τους και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών» αναφέρει η αστυνομία.

"Είναι καλύτερα λίγο τα πράγματα, αλλά είναι νωρίς να γίνουν προβλέψεις. Δεν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή για περιουσίες. Ελπίζω ότι σήμερα θα την κερδίσουμε τη μάχη" τόνισε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλακαίρι Μαζί" ο Δήμαρχος ανατολικής Σάμου, Γ. Στάντζος.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Στέφανος Κολοκούρης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι δεν υπάρχουν επιθετικά μέτωπα αλλά μικροεστίες που γίνονται προσπάθειες να αντιμετωπιστούν πλήρως μέσω δικτύων.

Για το ενδεχόμενο εμπρησμού τόνισε ότι ενώ έσβηναν οι επίγειες δυνάμεις εμφανιζόταν σε απόσταση 900 μέτρων νέα εστία, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται.

"Αυτό μας δημιουργεί ερωτηματικά γι αυτό και θα γίνει πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πρόκλησης της πυρκαγιάς από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Ευελπιστούμε να μην είναι αυτό που φανταζόμαστε γιατί έχει παραγίνει το κακό" είπε χαρακτηριστικά.