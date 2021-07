Μαγνησία

Βόλος: φοιτήτρια καταγγέλλει βιασμό από νεαρούς

Η κοπέλα κατονόμασε στις Αρχές δύο νεαρούς, οι οποίοι διασκέδαζαν μαζί της το μοιραίο βράδυ...

Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε από δύο νεαρούς μια φοιτήτρια στον Βόλο, όταν στα τέλη Μαΐου, βρέθηκε σε νυχτερινό μαγαζί με μία φίλη της.

Κάποια στιγμή, η φίλη της έφυγε και την άφησε με τους δύο νεαρούς και όταν οι τρεις έφυγαν από το κατάστημα, μπήκε στο αυτοκίνητο των νεαρών και, αντί να την πάνε στο σπίτι, καταγγέλλονται ότι την οδήγησαν σε ερημική τοποθεσία και τη βίασαν.

Οι νεαροί, που κατονόμασε η κοπέλα, είναι κάτοικοι Λάρισας και η Εισαγγελία ζήτησε προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετούνται κατηγορίες με βάση το άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικα, που ισχύει από τον Ιούλιο του 2019.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 336 όποιος με σωματική βία ή με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.

