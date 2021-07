Θεσσαλονίκη

Silver Alert: 29χρονη έγκυος εξαφανίστηκε από την Τετάρτη

Ανάστατοι είναι οι δικοί της άνθρωποι, καθώς η εγκυμονούσα δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση μιας 29χρονης, η οποία είναι έγκυος.

Όπως αναφέρει το Silver Alert που εκδόθηκε, η 29χρονη Μαρία Παπουνίδη, εξαφανίστηκε στις 14 Ιουλίου από την περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη.

Έχει καστανά μάτια, ύψος 1,64μ και είναι κανονικού βάρους.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε μαύρο σορτς, λευκή κοντομάνικη μπλούζα, μαύρα αθλητικά παπούτσια και μωβ τσάντα πλάτης. Φέρει τατουάζ (πιστόλι) στο δεξί καρπό και τατουάζ (λουλούδι) στη δεξιά γάμπα.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το απόγευμα της 15/07/2021 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της. Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

