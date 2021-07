Φθιώτιδα

Στυλίδα: Πνίγηκε Αρχιμανδρίτης

Θρήνος στη Μητρόπολη Φθιώτιδας. Ο Αρχιμανδρίτης εντοπίστηκε από περαστικό χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.

Θρήνος στη Μητρόπολη Φθιώτιδας για τον πνιγμό γνωστού Αρχιμανδρίτη στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας Στυλίδας.

Εντοπίσθηκε από περαστικό χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Διασώστες που έφτασαν στο σημείο κατέβαλαν προσπάθειες να επαναφέρουν τον άτυχο ιερέα ήταν όμως αργά.

Μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του, ενώ από την περαιτέρω διερεύνηση θα βρεθεί η ακριβής αιτία που του έκοψε απότομα το νήμα της ζωής.

Αναμένεται ανακοίνωση από την Μητρόπολη Φθιώτιδας για τον Αρχιμανδρίτη με το ξεχωριστό έργο στη διακονία και στο κήρυγμα του Θείου Λόγου.

