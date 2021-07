Χίος

Χίος: Ήρωας Αστυνομικός βούτηξε στη θάλασσα και έσωσε κορίτσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόλις διαπίστωσε ότι η 19χρονη καλούσε σε βοήθεια ευρισκόμενη μέσα στο λιμάνι της Χίου, βούτηξε στη θάλασσα και την ανέσυρε με ασφάλεια σε προβλήτα.

Έπεσε στη θάλασσα και έσωσε 19χρονη που πνιγόταν σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Χίου ο υπαρχιφύλακας Αντώνης Ευαγγελινέλης που υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα της Χίου.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ο υπαρχιφύλακας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, αμέσως μόλις διαπίστωσε ότι η 19χρονη καλούσε σε βοήθεια ευρισκόμενη μέσα στο λιμάνι της Χίου, βούτηξε στη θάλασσα και την ανέσυρε με ασφάλεια σε προβλήτα στη χερσαία ζώνη του λιμανιού.

Είχε προηγηθεί πτώση Ι.Χ. επιβατικού οχήματος στη θάλασσα στο οποίο επέβαιναν η 19χρονη και ένας ακόμη 19χρονος. Στα εμπλεκόμενα στο περιστατικό άτομα, που είναι καλά στην υγεία τους, παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Με ανακοίνωση του ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Βορείου Αιγαίου, υποστράτηγος Ελευθέριος Ντουρουντούς, εκφράζει τις ευχαριστίες του και τα θερμά του συγχαρητήρια στον υπαρχιφύλακα για την εξαίρετη πράξη του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Φωτογραφία: chiosnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021: Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες σε ειδικά μαθήματα και αθλήματα

Ρόδος: Γάμος σε live σύνδεση για τους... καλεσμένους!

Σιβηρία - Αεροσκάφος: Αίσιο τέλος στο θρίλερ