Δωδεκανήσα

Ρόδος: σύλληψη άνδρα για απόπειρα δολοφονίας της συζύγου του

Με ποιον τρόπο καταγγέλλει η μητέρα των τριών ανήλικων παιδικών τους, ότι προσπάθησε να την σκοτώσει ο άνδρας, μέσα στο σπίτι τους.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται 35χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο μετά από καταγγελία που έκανε σε βάρος του η 30χρονη σύζυγός του.

Η τελευταία φέρεται να επικαλείται στην κατάθεσή της ότι επιχείρησε σε βάρος της με ένα μαξιλάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», το περιστατικό που, σύμφωνα με τον 35χρονο κατηγορούμενο, φέρεται να οφείλεται σε παρεξήγηση, σημειώθηκε προχθές βράδυ στο πλαίσιο ενός καβγά που είχε το ζευγάρι στο σπίτι όπου διαμένει μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά του.

Η 30χρονη άμεσα προέβη σε καταγγελία στην αστυνομία και ο 35χρονος συνελήφθη και χθες το μεσημέρι συνοδευόμενος από τον συνήγορό του κ. Κωνσταντίνο Δένδη προσήχθη ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου όπου και του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, πρόκληση σωματικής βλάβης, εξύβριση και απειλή.

Ο 35χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνείται τα όσα του καταλογίζει η σύζυγός του και δηλώνει αθώος, ενώ αναλυτικά εξηγήσεις θα δώσει αύριο στον ανακριτή Ρόδου.

Μέχρι τότε συνεχίζεται η κράτησή του.

Πηγή: rodiaki.gr

