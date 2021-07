Έβρος

Έβρος: Σύλληψη Δανού με ευρωπαϊκό ένταλμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καταζητούμενος επιχείρησε το βράδυ της Παρασκευής να περάσει με όχημα στο τουρκικό έδαφος.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 46χρονος Δανός πολίτης που συνελήφθη στους Κήπους Έβρου, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος της Γαλλίας, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διώκεται για συμμετοχή σε οργανωμένη συμμορία, απάτη και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Ο καταζητούμενος επιχείρησε το βράδυ της Παρασκευής να περάσει με όχημα στο τουρκικό έδαφος, αλλά κατά τον διαβατηριακό έλεγχο από αστυνομικούς των Κήπων διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί εις βάρος του το ευρωπαϊκό ένταλμα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι πράξεις που του αποδίδονται τελέστηκαν την περίοδο 2012-13.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην εισαγγελία Εφετών Θράκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Γαλλία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε η Φιλιώ Πυργάκη

Κορονοϊός - Γεωργιάδης: Σπουδαίος λόγος απόλυσης ο μη εμβολιασμός