Φωκίδα: στη φυλακή πατέρας για τον βιασμό της κόρης του

Κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι κακοποιούσε τα άλλα τρία παιδιά του, τα οποία κατήγγειλαν τον άγριο ξυλοδαρμό τους.

Σοκάρει η υπόθεση κακοποίησης ανήλικων παιδιών από τον ίδιο τους τον πατέρα!

Πρόκειται για τον 42χρονο, ο οποίος προφυλακίστηκε καθώς κατηγορείται ότι κακοποιούσε τα τρία ανήλικά παιδιά του, ενώ ασελγούσε κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της μίας κόρης του πριν καλά καλά εκείνη συμπληρώσει τα 14 της χρόνια!

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγωδία αποκαλύφθηκε την περασμένη Δευτέρα (12/7), όταν την αρρωστημένη δράση του κατήγγειλαν στο ΑΤ Ευπαλίου τα ίδια του τα παιδιά. Είχε προηγηθεί σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο, κατά το οποίο ο 42χρονος ξυλοκόπησε τα τρία του παιδιά υπό την επήρεια μέθης, ενώ στη συνέχεια η 14χρονη αποκάλυψε ότι εδώ και μήνες βίωνε και τις αρρωστημένες ορέξεις του.

Με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας ο 42χρονος παρέμεινε κρατούμενος μέχρι την εκδίκαση του αυτοφώρου, εν αναμονή των ιατροδικαστικών εξετάσεων που επιβεβαίωσαν τον εφιάλτη των τριών παιδιών και ειδικά της 14χρονης!

Άμεσα εκδόθηκε Ένταλμα Σύλληψης από τον Ανακριτή καθώς προέκυψαν οι κακουργηματικές κατηγορίες του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, της κατ’ εξακολούθησης ασέλγειας σε βάρος ανηλίκου μικρότερο των 14 ετών και της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών και τη Δευτέρα το 42χρονο «τέρας» αναμένεται να πάρει το δρόμο για Φυλακή της χώρας.

