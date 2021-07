Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μύκονος: έκτακτα μέτρα λόγω έξαρσης στα κρούσματα

Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας. Τι ισχύει στα καφέ, εστιατόρια και μπαρ. Αναλυτικά τα μέτρα του τοπικού lockdown στη Μύκονο.

Από σήμερα Σάββατο 17/7 και λόγω της ανησυχητικής τοπικής έξαρσης της επιδημίας κατά τα τελευταία 24ωρα, με πολλαπλές συρροές και clusters, η Κυβέρνηση προχωρά στην υιοθέτηση και εφαρμογή ειδικών μέτρων για το νησί της Μυκόνου.

Πιο συγκεκριμένα:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01.00 το βράδυ έως 06.00 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας. Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το 24ωρο, αρχής γενομένης από σήμερα ώρα 18:00.

Τα μέτρα ισχύουν μέχρι τη Δευτέρα 26/7 στις 06:00 το πρωί με ενδιάμεση επαναξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης.

Επίσης, τόσο στη Μύκονο, όπως και σε όλη την επικράτεια, απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεων που διενεργούνται έναντι οποιασδήποτε μορφής ανταλλάγματος, με φυσική παρουσία πλήθους άνω των 20 ατόμων σε ιδιωτικό, μη επαγγελματικό χώρο. Το διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης ανέρχεται από 50.000 έως 200.000 ευρώ για τον μισθωτή ή παραχωρησιούχο του ιδιωτικού, μη επαγγελματικού χώρου, στον οποίο έλαβε ή λαμβάνει χώρα η εν λόγω εκδήλωση.

"Καλούμε τους κατοίκους, επισκέπτες και επαγγελματίες του όμορφου νησιού μας σε πιστή τήρηση των μέτρων, καθώς και τις Αρχές του νησιού στην άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών ενημέρωσης και ελέγχου τήρησής τους, έτσι ώστε σύντομα να ελεγχθεί και να περιοριστεί η διασπορά του ιού και η Μύκονος να επιστρέψει στην κανονικότητα της" αναφέρει ανακοίνωση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά.