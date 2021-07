Μαγνησία

Φωτιά στο Περίβλεπτο Μαγνησίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στην περιοχή.

(φωτογραφία αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Περίβλεπτο του Δήμου Ρήγα Φεραίου και κατακαίει θάμνους και γενικώς χαμηλή βλάστηση. Η πυρκαγιά δεν απειλεί, για την ώρα, κατοικημένες περιοχές.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβεστικά οχήματα από τον Βόλο με 37 πυροσβέστες, υδροφόρες και τρία πεζοπόρα τμήματα. Ρίψεις νερού κάνουν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, που απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος στην δασική #πυρκαγιά στο Περίβλεπτο Μαγνησίας επιχειρούν 37 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 οχήματα και 3 Α/Φ (2Air Tractors και 1Cl215). Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2021 .

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 2.562 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Εστίαση - Νέα μέτρα: δεκάδες πρόστιμα στην πρεμιέρα

ΑΕΚ: Βράνιες, η επιστροφή