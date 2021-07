Αχαΐα

Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί (βίντεο)

Κρίσιμη η κατάσταση του παιδιού, το οποίο διασωληνώθηκε μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη συμβολή στην Πάτρα.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και ακολούθως ένα από τα δύο αυτοκίνητα παρέσυρε παιδί, το οποίο βρισκόταν στο σημείο και έπαιζε με συνομήλικους του.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου διασωληνώθηκε και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Πηγή: tempo24.news

