Κυκλάδες

Φολέγανδρος: Στα χέρια των Αρχών ο φίλος της 26χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 30χρονος φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την άτυχη 26χρονη.

«Μαλώσαμε. Χάλασε η φάση». Με αυτά τα λόγια ο 30χρονος φίλος της 26χρονης Γαρυφαλλιάς φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την άτυχη κοπέλα στη Φολέγανδρο, η σορός της οποίας βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή της Λυγαριάς από ψαράδες οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Είχε προηγηθεί ένας αγώνας δρόμου από λιμενικούς και αστυνομικούς που προσπαθούσαν να εντοπίσουν τον 30χρονο τα στοιχεία του οποίου βρήκαν μέσα από την τσάντα της άτυχης κοπέλας στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε τόσο η δική της αστυνομική ταυτότητα όσο και του φίλου της.

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες μετά από ένα θρίλερ κατά το οποίο προσπαθούσαν να τον πείσουν να μην πέσει από έναν βράχο όπου απειλούσε να αυτοκτονήσει και να δώσει τέλος στη ζωή του.

Έπειτα από ώρες αναζητήσεων ο 30χρονος ξαναπήγε στο σημείο όπου γράφτηκε το τέλος της άτυχης κοπέλας, καθώς συνελήφθη πολύ κοντά στο αυτοκίνητο του ζευγαριού που είχε βρεθεί παρατημένο και μερικές δεκάδες μέτρα μακριά από εκεί που άνδρες του Λιμενικού ανέσυραν τη σορό της. Ο 30χρονος πείστηκε να κατέβει από τον βράχο και να παραδοθεί μετά από διαπραγματεύσεις που κράτησαν πάνω από μια ώρα

Τα νέα ευρήματα έκαναν τους Λιμενικούς να πιστεύουν ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα στυγερό έγκλημα. Στην παραλία όπου εντοπίστηκε η σορός της 26χρονης, βρέθηκε σπασμένο το κολιέ που φορούσε στο λαιμό της. Πολύ κοντά το ένα της σκουλαρίκι και πιο κάτω κηλίδες αίματος, που πιθανότατα προέρχονται από τα χτυπήματα που δέχθηκε η κοπέλα.

Ακριβεις απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου της 26χρονης κοπέλας αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή που θα γίνει στην Αθήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί (βίντεο)

Γερμανία - Πλημμύρες: Εφιαλτικός ο απολογισμός

Φεστιβάλ Καννών: Χρυσός Φοίνικας για την ταινία “Titane”