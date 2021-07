Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος που κατάπιε αντικείμενο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γιατροί έδωσαν μεγάλη, αλλά άνιση, "μάχη" για να επαναφέρουν το βρέφος

Ανείπωτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένα βρέφος 17 μηνών έχασε τη ζωή του.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου χωρίς σφυγμό και διασωληνώθηκε. Διαπιστώθηκε ότι υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή από εισρόφηση αντικειμένου.

Οι γιατροί έδωσαν μεγάλη "μάχη" για να το επαναφέρουν, αλλά δυστυχώς μετά από δύο ώρες ανεπιτυχών προσπαθειών ανάνηψης, το βρέφος κατέληξε...

"Φως" στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

ΠΗΓΗ: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φολέγανδρος: Στα χέρια των Αρχών ο φίλος της 26χρονης

Γερμανία - Πλημμύρες: Εφιαλτικός ο απολογισμός

Φεστιβάλ Καννών: Χρυσός Φοίνικας για την ταινία “Titane”