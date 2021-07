Κυκλάδες

Φολέγανδρος - θάνατος 26χρονης: η μαρτυρία που οδήγησε στη σύλληψη του φίλου της

Θρήνος στο νησί για την άτυχη Γαρυφαλλιά. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Γιατί ο 30χρονος φίλος της πετούσε πέτρες στους αστυνομικούς. Τι δήλωσε.

Θρήνος στη Φολέγανδρο για την 26χρονη Γαρυφαλλιά, η σορός της οποίας εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή της Λυγαριάς από ψαράδες, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές.

Ο 30χρονος φίλος της καλείται να δώσει απαντήσεις στις Αρχές. Μαζί με την άτυχη κοπέλα έκαναν κάμπινγκ στο νησί, γι αυτό και όταν διαπιστώθηκε ο θάνατός της ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του.

Μια γυναίκα τον αναγνώρισε και ενημέρωσε την αστυνομία. Μιλώντας στο Open τόνισε πως αρχικά είδε τη φωτογραφία του 30χρονου να κυκλοφορεί στο Facebook, καθώς την είχαν κοινοποιήσει φίλοι της και σημείωσε πως είχε συγκρατήσει τον νεαρό στη μνήμη της λόγω της κόμμωσής του.

«Είχε χαρακτηριστικό μαλλί και το συγκράτησα. Περάσαμε από τον τόπο του συμβάντος κι εκεί στο αυτοκίνητο είδα ξαφνικά να ξεπροβάλλει ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε παρόμοια μαλλιά με τη φωτογραφία που είχα δει» είπε η γυναίκα και πρόσθεσε: «Αυτομάτως το μυαλό μου πήγε στη φωτογραφία που είχα δει και στη συνέχεια καλέσαμε την αστυνομία. Αργότερα έμαθα πως όντως ήταν αυτός που αναζητούσαν και συνελήφθη από τις Αρχές».

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Αρχικά φέρεται να τους πέταξε πέτρες και να απείλησε ότι θα αυτοκτονήσει. Τελικά πείστηκε να ακολουθήσει τους αστυνομικούς στο περιπολικό, ώστε να μεταφερθεί στο Λιμεναρχείο της Φολεγάνδρου, όπου και πέρασε το βράδυ.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο 30χρονος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, όταν βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή οι έρευνες για το θάνατο της συντρόφου του, κρυβόταν κάπου κοντά και δεν αποκλείουν να παρακολουθούσε τους άνδρες της ΕΛΑΣ.

Οι αρχές αντιμετωπίζουν το θάνατο της 26χρονης ως εγκληματική ενέργεια και περιμένουν από τον φίλο της να ρίξει "φως" στην υπόθεση, ενώ ακριβείς απαντήσεις για τα αίτια θανάτου της 26χρονης κοπέλας αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή που θα γίνει στην Αθήνα.

