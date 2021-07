Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: 40χρονος πέθανε περιμένοντας το ασθενοφόρο

“Πλέον ποντάρουμε μόνο στον Θεό”, λένε κάτοικοι στην Άσσο. Τι απαντά το ΕΚΑΒ

Ένας 40χρονος Γάλλος τουρίστας υπέστη έμφραγμα στην Άσσο της Κεφαλονιάς. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς, όπως καταγγέλλεται, το ασθενοφόρο δεν μπόρεσε έγκαιρα να βρεθεί στην περιοχή.

Ο άτυχος 40χρονος είχε πάει στην Κεφαλονιά εθελοντικά να βοηθήσει την περίοδο των καταστροφών από τον “Ιανό” στον καθαρισμό του χωριού από τα μπάζα. Ο άτυχος Γάλλος επέστρεψε πριν λίγες μέρες με φίλους του για διακοπές στην Άσσο και δυστυχώς συνέβη το μοιραίο.

Το ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε δεν πρόλαβε να φτάσει εγκαίρως καθώς βρισκόταν στο Ληξούρι και έπρεπε να κάνει ουσιαστικά το γύρο του νησιού καθώς το πέρασμα στο Χειμωνικό είναι κλειστό.

Ο πρόεδρος της Άσσου Χρήστος Κοκκόλης, περιέγραψε στο Inkefalonia.gr πως συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός, αλλά και μια σειρά γεγονότων ου είχαν ως αποτέλεσμα ασθενοφόρο να φθάσει τελικά στο σημείο δύο και πλέον ώρες μετά την πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ. Όπως δήλωσε, «Ήταν ένας άνθρωπος γνωστός στην περιοχή, γύρω στα 40, οικογενειάρχης με δύο παιδιά, ο οποίος είχε έρθει από την Γαλλία με τους φίλους του, οι οποίοι είχαν βοηθήσει στο ξεμπάζωμα του χωριού. Ο άνθρωπος αισθάνθηκε αδιαθεσία γύρω στις 9.30 το βράδυ, όμως όταν καλέσαμε το ΕΚΑΒ σε βοήθεια, ασθενοφόρο δεν υπήρχε στο Κέντρο Υγείας Σάμης.

Οπότε καλέσαμε ασθενοφόρο από το Αργοστόλι, αλλά και από εκεί μας είπαν ότι υπάρχει διαθέσιμο ένα ασθενοφόρο στο Ληξούρι που το ειδοποίησαν να έρθει. Δυστυχώς όμως λόγω της τεράστιας απόστασης, γιατί η γέφυρα του Χειμωνικού είναι κλειστή, το ασθενοφόρο δικαίως καθυστέρησε να φτάσει στην Άσσο, 2,5 ώρες. Μάλιστα τα παιδιά του πληρώματος του ασθενοφόρου έκαναν υπεράνρθωπες προσπάθειες για να καταφτάσουν γρήγορα, όμως έπρεπε να κάνουν τον γύρο του νησιού για να φτάσουν μέχρι εδώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι εμείς εδώ οι κάτοικοι και δύο εθελοντές που ήταν νοσοκόμοι, του έκαναν μαλάξεις, αλλά δυστυχώς ο άτυχος άνδρας, εξέπνευσε γύρω στις 11 το βράδυ. Η ευθύνη για μένα βρίσκεται στο Σύστημα Υγείας, το οποίο δεν λειτουργεί καθόλου, ειδικά στη περιοχή μας που θα έπρεπε να υπάρχει σε πάντα διαθεσιμότητα ένα ασθενοφόρο στον Δήμο Σάμης και στο Κέντρο Υγείας Σάμης. Το δεύτερο μεγάλο μείον είναι η γέφυρα του Χειμωνικού που έχει κόψει το νησί στη μέση. Σε τέτοιες στιγμές καταλαβαίνουμε ότι εμείς εδώ οι κάτοικοι, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ποντάρουμε μόνο στον Θεό σε ό,τι μας συμβεί».

Τι απαντά το ΕΚΑΒ

Η καθυστέρηση οφείλεται στην χιλιομετρική απόσταση του συμβάντος συνδυαστικά με το οδικό δίκτυο της περιοχής, διευκρινίζει το ΕΚΑΒ για τον θάνατου του Γάλλου τουρίστα στην Κεφαλονιά.

«Στον πλησιέστερο Υγειονομικό Σχηματισμό (Κέντρο Υγείας Σάμης) δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο όχημα, εκλήθη το ΕΚΑΒ, όπου και το διαθέσιμο ασθενοφόρο βάρδιας ξεκίνησε ΑΜΕΣΑ για το σημείο του συμβάντος. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο σημείο του συμβάντος, ήταν συνέπεια του οδικού δικτύου και μόνο (άρα δεν υφίσταται η έννοια της καθυστέρησης)» σημειώνεται χαρακτηριστικά

Επιπλέον, υπογραμμίζεται πως, «θα πρέπει να καταστεί σαφές, πόσο μάλλον κατά τη διάρκεια αυτής της υγειονομικής κρίσης του Sars-Cov-2, πως οι Διασώστες και οι Ιατροί του ΕΚΑΒ σε όλη την Ελλάδα, μακριά από σκοπιμότητες και καπηλεύσεις της δημοσιοποίησης τέτοιου είδους θεμάτων, βρίσκονται στις επάλξεις 24 ώρες το 24ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη, ειδικά, στον τομέα της παροχής του αγαθού της δωρεάν δημόσιας υγείας».

Πηγή: Inkefalonia.gr

