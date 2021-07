Κυκλάδες

Ίος: πέθανε 18χρονη που έκανε διακοπές στο νησί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έγινε αεροδιακομιδή της κοπέλας νωρίς το πρωί στην Σύρο, όπου όμως οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν στην ζωή. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για τα αίτια θανάτου.

Ένα κορίτσι 18 ετών άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Η τραγική είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Κυριακής. Η 18χρονη Ελληνίδα έκανε διακοπές στην Ίο και σήμερα το πρωί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Κέντρο Υγείας του νησιού για νοσηλεία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η κατάσταση του νεαρού κοριτσιού διαπιστώθηκε ότι ήταν αρκετά σοβαρή γι αυτό και δόθηκε εντολή να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Σύρο προκειμένου να διακομισθεί στο Νοσοκομείο του νησιού.

Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών η 18χρονη δεν κατάφερε να επανέλθει, αντίθετα η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο μιας και διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί σοβαρή βλάβη στο εγκεφαλικό σύστημα και τελικά εξέπνευσε.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 18χρονη δεν έφερε κάποιο εξωτερικό χτύπημα ή τραύμα και οι αρχές, σε πρώτη φάση, έχουν σχεδόν αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Ο σορός της άτυχης κοπέλας θα μεταφερθεί στον Πειραιά για τη διενέργεια της διαδικασίας νεκροψίας – νεκροτομής η οποία θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της.

Πηγή: Cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - ΕΜΥ: έκτακτο δελτίο για επιδείνωση με έντονα φαινόμενα

Ένοπλες Δυνάμεις: Εντυπωσιακοί οι Διακλαδικοί Στρατιωτικοί Αγώνες (εικόνες)

Κεφαλονιά: 40χρονος πέθανε περιμένοντας το ασθενοφόρο