Κορινθία

Διώρυγα Κορίνθου: Νέα μεγάλη κατολίσθηση - εικόνες από drone

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διώρυγα παραμένει κλειστή, ενώ οι κατολισθήσεις δεν έχουν τελειωμό, δημιουργώντας πονοκέφαλο στους ειδικούς.

Προβληματισμός επικρατεί στην Κόρινθο για τις συνεχείς κατολισθήσεις στη Διώρυγα.

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου σημειώθηκε νέα κατάπτωση χωμάτινου όγκου στο πρανές της Πελοποννήσου, κάτω από τη σιδηροδρομική γέφυρα.

Η διώρυγα παραμένει κλειστή, ενώ οι κατολισθήσεις δεν έχουν τελειωμό, δημιουργώντας πονοκέφαλο στους ειδικούς.

«Μετά από πάρα πολλά χρόνια γίνεται μία ουσιαστική παρέμβαση στη διώρυγα, ύψους 9 εκατομμυρίων», δήλωσε τον περασμένο Απρίλιο ο Πρωθυπουργός, όταν επισκέφθηκε την περιοχή. «Είναι μία αναγκαία παρέμβαση προκειμένου να εξασφαλιστεί και η ασφάλεια της διέλευσης από τη Διώρυγα. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό έργο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα έργο του 19ου αιώνα, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον Χαρίλαο Τρικούπη. Και ήρθε η ώρα τον 21ο αιώνα να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις έτσι ώστε να αναδειχθεί η σημασία της».

Ωστόσο, οι εικόνες από drone που πέταξε πάνω από το σημείο προκαλούν σοκ:

Πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κεφαλονιά: 40χρονος πέθανε περιμένοντας το ασθενοφόρο

Καιρός - ΕΜΥ: έκτακτο δελτίο για επιδείνωση με έντονα φαινόμενα

Ένοπλες Δυνάμεις: Εντυπωσιακοί οι Διακλαδικοί Στρατιωτικοί Αγώνες (εικόνες)