“Ψυχρή Λίμνη”: χαλάζι στην Φλώρινα (βίντεο)

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν πολλές περιοχές της Ελλάδας από το μεσημέρι της Κυριακής. Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξέδωσε η ΕΜΥ.

Έντονη χαλαζόπτωση, με το χαλάζι να είναι σε μέγεθος ενός καρυδιού, έπληξε το μεσημέρι της Κυριακής την πόλη της Φλώρινας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα.

Η επιδείνωση του καιρού ήταν αναμενόμενη αφού η Εθνική Μετεωρολογική υπηρεσία είχε βγάλει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

Η χαλαζόπτωση που κράτησε πάνω από 15 λεπτά έπληξε για άλλη μια φορά τις καλλιέργειες, δίνοντας τη χαριστική βολή, όπως λένε οι αγρότες, στην αγροτική παραγωγή της περιοχής.

Σφοδρή καταιγίδα έπληξε την πόλη της Κοζάνης. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ από πτώση κεραυνού προκλήθηκε διακοπή ρεύματος σε μεγάλο τμήμα της πόλης.

Άνοιξαν οι ουρανοί στη Λάρισα. Βροχή και αστραπές έπεσαν σε πολλά σημεία του νόμου.

