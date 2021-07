Φλώρινα

Λέχοβο: Παιδί λιποθύμησε κι έπεσε πάνω σε ξιφολόγχη

Παρ’ ολίγον τραγωδία σε εκδήλωση, δίπλα στο στρατιωτικό άγημα.

Τυχερός μέσα στην ατυχία του, στάθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος είχε ντυθεί τσολιάς, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα στο Λέχοβο, του Δήμου Αμυνταίου.

Το παιδί κάποια στιγμή λιποθύμησε, πέφτοντας δυστυχώς πάνω σε στρατιωτική ξιφολόγχη, που είχε στηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης, δίπλα στο στρατιωτικό άγημα.

Η ξιφολόγχη, αν και καρφώθηκε κοντά στο αυτί του 16χρονου, ευτυχώς, φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, ότι δεν τον τραυμάτισε σε σημείο που θα μπορούσε ν’ αποδειχθεί μοιραίο. Ωστόσο του προκάλεσε σοβαρή αιμορραγία, την οποία μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν οι γιατροί όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Mποδοσάκειο). Το παιδί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τραύμα του.

Καθοριστικής σημασίας στην παροχή πρώτων βοηθειών στον 16χρονο, ήταν η συμβολή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, Ιωάννη Χαρακτσή (καρδιολόγος), ο οποίος ήταν “παρών” στην εκδήλωση.

