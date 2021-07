Κοζάνη

Πρόστιμο σε ιερέα για τη λιτανεία εικόνας της Αγίας Μαρίνας

Τα μέτρα για τον κορονοϊό δεν εφαρμόστηκαν και η λιτανεία στην Κοζάνη έγινε κανονικά

Στην επιβολή προστίμου, ύψους 1.500 ευρώ, στον ιερέα του ναού της Αγίας Μαρίνας Τσοτυλίου, για την παράνομη (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα μέτρα για την πανδημία του κορονοϊού) διενέργεια λιτανείας, την παραμονή της εορτής της Αγίας, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Μάλιστα, για τη διενέργεια της λιτανείας (οι οποίες απαγορεύονται από τη σχετική ΚΥΑ σε ολόκληρη τη χώρα) υπήρξε και εισαγγελική παρέμβαση. Να σημειωθεί πως στη λιτανεία της εικόνας της Αγίας Μαρίνας στο Τσοτύλι έδωσαν το “παρών” τόσο ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, όσο και η βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Παρασκευή Βρυζίδου, η οποία, μάλιστα, “ανέβασε” και σχετικές φωτογραφίες στο προσωπικό της προφίλ, στο Facebook.



Iδιαίτερη εντύπωση, φυσικά, προκαλεί το γεγονός πως η Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης επέτρεψε τη διενέργεια της λιτανείας, προεξάρχοντος, μάλιστα, του ίδιου του μητροπολίτη Αθανάσιου.

Όπως, τέλος, αναφέρεται στο σημερινό δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας για τις παραβάσεις των μέτρων για τον κορονοϊό, “Δυτική Μακεδονία: 1.500 ευρώ πρόστιμο σε ιερωμένο για μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων”.

