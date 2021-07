Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Κλείνει ο κεντρικός δρόμος του Λαγανά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντολή του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη μετά από επεισόδια και ξυλοδαρμούς μεταξύ τουριστών

Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κλείνει τις επόμενες ημέρες ο κεντρικός δρόμος του Λαγανά τις βραδινές ώρες μέχρι το πρωί για λόγους ασφαλείας των πολιτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρόμος θα κλείσει την Τετάρτη.

Για τον λόγο αυτό, την Τρίτη φθάνουν στο νησί 20 επιπλέον αστυνομικοί, οι οποίοι θα ενισχύσουν κυρίως τις πεζες περιπολίες στο κομμάτι του Λαγανά που θα κλείσει. Η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων του νησιού ερχεται να προστεθεί στους 120 αστυνομικούς που επιχειρούν το φετινό καλοκαίρι.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, έστειλε σαφές μήνυμα τόσο στην πολιτική ηγεσία όσο και στους αξιωματικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου, ότι πρέπει να επέλθει και πάλι η νομιμότητα στην Ζάκυνθο και ιδιαίτερα στο Λαγανά.

Οι αποφάσεις λήφθηκαν μετά τα επεισόδια και τους ξυλοδαρμούς μεταξύ τουριστών, αλλά και πολλά περιστατικά παραβατικότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στη Φολέγανδρο - Κούγιας: η οικογένεια θα προσκομίσει νέα στοιχεία (βίντεο)

“Ψυχρή Λίμνη”: Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Formula 1: Τρομακτικό ατύχημα στην εκκίνηση (βίντεο)