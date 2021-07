Κορινθία

Έγκλημα στη Φολέγανδρο: το απόγευμα η κηδεία της Γαρυφαλλιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για την 26χρονη φαρμακοποιό. Στην Εισαγγελία Νάξου οδηγείται ο 30χρονος φίλος της. Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της κοπέλας στον ΑΝΤ1.

Το τελευταίο αντίο καλούνται να πουν σήμερα στην 26χρονη Γαρυφαλλιά φίλοι και συγγενείς της. Η κηδεία της τελείται στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Βέλο Κορινθίας, στον τόπο καταγωγής της φαρμακοποιού.

Ο 30χρονος φίλος της κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς παραδέχτηκε την ενοχή του και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, το κορίτσι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή «Λυγαριά» Φολεγάνδρου και μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο πλαίσιο των ερευνών αναζητήθηκε ο 30χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς απογευματινές ώρες σε βραχώδη θέση κοντά στη θαλάσσια περιοχή, όπου ανευρέθηκε η σορός της 26χρονης και προσήχθη στον Λιμενικό Σταθμό Φολεγάνδρου. Από τη διερεύνηση, συλλογή και συνδυαστική εξέταση των δεδομένων της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας και η προανακριτική έρευνα ανατέθηκε στη Ελληνική Αστυνομία.

Την πρόθεση της οικογένειας της 26χρονης Γαρυφαλιάς να προσκομίσει νέα στοιχεία για τη σχέση της άτυχης κοπέλας με τον 30χρονο φίλο της, αποκάλυψε ο Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Μαρία Σαράφογλου.

Ο συνήγορος της οικογένειας είπε πως η μητέρα της 26χρονης επικοινώνησε μαζί του και τον ενημέρωσε πως την Δευτέρα θα του δώσει νέα στοιχεία για την "γνωριμία" της Γαρυφαλλιάς με τον 30χρονο. Επίσης ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, η 26χρονη είχε την εντυπωση πως ο 30χρονος παρακολουθούσε τα μηνύματά της. Ο πατέρας της Γαρυφαλλιάς, ζήτησε απο τον κ. Κούγια να τιμωρηθεί ο δολοφόνος με την ανώτερη δυνατή ποινή.

Ο Αλέξης Κούγιας, επικαλούμενος την μακρόχρονη επαγγελματική πορεία του, απέδωσε τις τελευταίες γυναικοκτονίες στη στρεβλή χρήση του διαδικτύου απο ορισμένους άνδρες και την έλλειψη της δια ζώσης επικοινωνίας, που προκαλούν συμπεριφορές αντικοινωνικότητας, αλλά και στη χειραφέτηση των γυναικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Irizar ie tram: δοκιμαστικά δρομολόγια στην γραμμή Παγκράτι - Κυψέλη

Καιρός - “Ψυχρή Λίμνη”: βροχές και ισχυρές καταιγίδες την Δευτέρα

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Δωρεάν τεστ τη Δευτέρα σε 132 σημεία της χώρας