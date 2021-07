Λέσβος

Βόρειο Αιγαίο: η κατασκοπεία, η ΜΚΟ και το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών

Στην δικογραφία περιλαμβάνονται μέλη ΜΚΟ και υπήκοοι τρίτων χωρών. Πως δρούσε το κύκλωμα.



Την αποκάλυψη κυκλώματος διακίνησης μεταναστών και προσφύγων αλλά και κατασκοπείας έκανε γνωστή με συνέντευξη Τύπου σήμερα το μεσημέρι στη Μυτιλήνη έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, ο υποστράτηγος Ελευθέριος Ντουρουντούς. Όπως είπε το κύκλωμα «λειτουργώντας κατ' επίφαση ανθρωπιστικά, μέσω κλειστών ομάδων και εφαρμογών στο διαδίκτυο, αλλά και με τη χρήση συγκεκριμένης εφαρμογής τηλεφωνικών συνδέσεων, παρείχαν σε προερχόμενες από την Τουρκία μεταναστευτικές ροές, αλλά και λάμβαναν από αυτές, πληροφορίες και στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα».

Για συμμετοχή στο κύκλωμα κατηγορούνται τέσσερα μέλη μη Κυβερνητικής Οργάνωσης με έντονη δραστηριότητα στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα ένας Νορβηγός, ένας Αμερικανός και δυο Βρετανοί. Επίσης κατηγορούνται έξι ακόμα άτομα καταγωγής Συρίας και Αφγανιστάν.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που παραπέμπεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης για τα αδικήματα της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια, της κατασκοπείας, της δυσχέρανσης ερευνών των ελληνικών αρχών, καθώς και για λοιπές παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης.

Μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Μυτιλήνης, προσδιορίστηκε η οργανωμένη δράση ατόμων, που δραστηριοποιούνταν στη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια, μέσω των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον υποστράτηγο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου Ελευθέριο Ντουρουντού, «η οργανωμένη δράση των 10 κατηγορουμένων προσδιορίζεται τουλάχιστον από τις αρχές του Ιουνίου του έτους 2020, με τη μορφή παροχής ουσιαστικής συνδρομής σε οργανωμένα κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες τους αφορούσαν:

τους χώρους συγκέντρωσης στα τουρκικά παράλια και τον χρόνο εκκίνησης συγκεκριμένων μεταναστευτικών ροών προς τα νησιά Λέσβος, Χίος και Σάμος.

τις συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) συγκεκριμένων μεταναστευτικών ροών και της κατεύθυνσης αυτών σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο,

τον αριθμό των επιβαινόντων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών σε λέμβους, καθώς και την επικρατούσα κατάσταση κατά την διάρκεια της πλεύσης των λέμβων,

τον τελικό προορισμό τους (χώρος προσαιγιάλωσης),

φωτογραφικό υλικό από τους επιβαίνοντες σε λέμβους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών τόσο κατά τη διάρκεια της πλεύσης των λέμβων, όσο και μετά την προσαιγιάλωσή τους σε περιοχές των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου,

λεπτομέρειες για το επιχειρησιακό έργο των σκαφών της Ελληνικής Ακτοφυλακής,

τις θέσεις στρατιωτικών εγκαταστάσεων και φωτογραφίες στρατιωτικών οχημάτων,

λεπτομέρειες για τους χώρους δομών διαμονής αλλοδαπών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Μετά από αξιοποίηση των παραπάνω πληροφοριών, παρείχαν οδηγίες στους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών κατά την άφιξη σε ελληνικό έδαφος, που αφορούν τη μετάβασή τους είτε σε δύσβατες προς απόκρυψη περιοχές των νησιών, είτε σε χώρους και δομές υγειονομικής υποστήριξης, δυσχεραίνοντας συστηματικά το έργο των αρμόδιων ελληνικών Αρχών».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και τη συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, καθώς και των Διευθύνσεων Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Αλλοδαπών Αττικής και Εγκληματολογικών Ερευνών. Συνέδραμαν ακόμα το Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, αξιωματικοί και προσωπικό των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας Χίου και Σάμου και των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, Χίου και Σάμου, η 9η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Όπως ο κ. Ντουρουντούς τόνισε καταλήγοντας, «η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητάς κατηγορουμένων, αλλά και οι διασυνδέσεις τους».

