Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πτώμα σε ΙΧ που τυλίχθηκε στις φλόγες

Νεκρός βρέθηκε άνδρας μέσα σε όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες. Τον εντόπισαν οι πυροσβέστες.

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός βρέθηκε άνδρας μέσα σε όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες, στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, κλήθηκε η πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ΙΧ αυτοκίνηο, σε αγροτική περιοχή.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα 8 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ήταν όμως ήδη αργά. Ο άτυχος άνδρας ήταν νεκρός, ενώ το όχημα είχε καταστραφεί ολοσχερώς.

Το περιστασιακό διερευνάται από το αστυνομικό τμήμα Χαλκηδόνας.

