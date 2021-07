Κυκλάδες

Μύκονος: Συμμορία ληστών “ξάφριζε” βίλες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί εντόπισαν επ’ αυτοφώρω τους δράστες και κατάφεραν να συλλάβουν εναν εξ αυτών.



Συνελήφθη το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021 στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, ένας 38χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για σύσταση συμμορίας και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κατά συναυτουργία.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση περιλαμβάνει άλλα δύο άτομα συνεργούς του συλληφθέντα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικών καταγγελιών, συνδυαστικής αξιοποίηση στοιχείων και μελέτης του τρόπου ενέργειας (modus operandi) των δραστών, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει από αρχές του Ιουλίου 2021 εγκληματική ομάδα (συμμορία) και προέβαιναν σε διάπραξη κλοπών από πολυτελείς κατοικίες αφαιρώντας χρήματα, τιμαλφή ειδή ρουχισμού-ένδυσης και ηλεκτρονικές συσκευές .

Αναλυτικότερα ως προς τη σύλληψη, την 17.07.2021 πρώτες πρωινές ώρες περιπολούντες αστυνομικοί εντόπισαν επ’ αυτοφώρω τους δράστες κατά το χρόνο που επιχειρούσαν να μπουν σε περιφραγμένο χώρο κατοικίας και έπειτα από πεζή καταδίωξη κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 38χρονο.

Από την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας προσδιορίστηκε η εγκληματική τους δραστηριότητα και εξιχνιάστηκαν άλλες πέντε περιπτώσεις κλοπής (δύο σε απόπειρα και τρεις τετελεσμένες) το χρονικό διάστημα από 7 έως 11.7.2021 ενώ η αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται πάνω από 630.390,00 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Σημειώνεται ότι, από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο έχει τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένο πρόγραμμα ασφάλειας και αστυνόμευσης, ανταποκρινόμενες με κάθε δυνατό τρόπο στη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες, καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου».

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021 - Μηχανογραφικά: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή τους

Τόλης Βοσκόπουλος: Οι συνεντεύξεις που άφησαν εποχή (βίντεο)

Δολοφονία στην Φολέγανδρο: Θρήνος στην κηδεία της Γαρυφαλλιάς (εικόνες)