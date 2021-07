Δωδεκανήσα

Ρόδος: εμβόλισε αυτοκίνητο μετά από τσακωμό με τους επιβάτες του

Πώς η διασκέδαση σε μπαρ του νησιού λίγο έλειψε να μετατραπεί σε τραγωδία. Τι καταγγέλλουν τέσσερις νεαροί. Τι υποστηρίζει ο 23χρονος κατηγορούμενος.

Σε δίκη ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου παραπέμφθηκε ένας 23χρονος εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του ΑΤ Ιαλυσού για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή, επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πιο συγκεκριμένα την 08.30 ώρα της 18ης Ιουλίου 2021 καταγγέλθηκε στο ΑΤ Ιαλυσού από τέσσερις νεαρούς ηλικίας 21, 22, 22 και 30 ετών ότι ο 23χρονος εξέτρεψε από πρόθεση το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, μετά από προηγηθείσα λογομαχία.

Συγκεκριμένα κατήγγειλαν ότι ο κατηγορούμενος ακολουθώντας τους, αφού ανέπτυξε υψηλή ταχύτητα με επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, προσέκρουσε με ορμή στο οπίσθιο μέρος του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν, με αποτέλεσμα να εκτραπεί και να ανατραπεί πλήρως, καταλήγοντας αναποδογυρισμένο εκτός του οδοστρώματος και εν συνεχεία διέφυγε άμεσα από το σημείο. Ο 23χρονος και ένας εκ των επιβαινόντων στο όχημα μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Ρόδου.

Οπως κατήγγειλαν οι τέσσερις νεαροί, τα ξημερώματα της 18ης Ιουλίου 2021 ενώ διασκέδαζαν σε μπαρ στα Μαριτσά ο ένας μετέβη στην τουαλέτα του καταστήματος και είδαν τον κατηγορούμενο, με τον οποίο είχε προηγούμενες διαφορές να τον ακολουθεί, ενώ προηγουμένως τον κοιτούσε επίμονα και προκλητικά. Ακολούθησε συμπλοκή και ανταλλαγή ύβρεων και οι 4 νέοι επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο για να φύγουν και στη συνέχεια να δεχθούν την προαναφερόμενη επίθεση από τον κατηγορούμενο.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται και υποστήριξε ότι διασκέδαζε στο μπάρ και σε κάποια στιγμή εισήλθε εντός ο 21χρονος τον οποίο γνωρίζει από τη σχέση του με μια κοπέλα. Τον κοίταζε περίεργα και κάποια στιγμή όταν πήγε στην τουαλέτα τον ακολούθησε για να τον ρωτήσει γιατί τον κοιτάει απειλητικά. Ισχυρίζεται ότι εκείνος άρχισε να φωνάζει και τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Μετά την αναχώρησή του από το μπαρ, όπως ισχυρίστηκε, βγήκε με τους φίλους του και δέχτηκε ξανά επίθεση.

Επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό τους και έφυγαν και όταν έφυγε και ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τον προσπέρασε και επιβράδυνε μπροστά του για να τον ακινητοποιήσει. Πανικοβλήθηκε όπως είπε και δεν πρόλαβε να σταματήσει, με αποτέλεσμα να επιπέσει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τους και έφυγε φοβούμενος τις προθέσεις τους.

