Κορονοϊός – Ζάκυνθος: Συνελήφθη ξενοδόχος για πάρτι και αμπούλες με αέριο γέλιου (εικόνες)

Χειροπέδες σε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, για παραβίαση των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού και παράνομη κατοχή αμπουλών αερίου γέλιου.



Συνελήφθη, τις σήμερα το πρωί στο Λαγανά Ζακύνθου, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), ένας ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, για παραβίαση των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού και παράνομη κατοχή αμπουλών αερίου γέλιου.

Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου συνελήφθη, καθώς, κατά τον αστυνομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε να πραγματοποιεί πάρτι με παραμονή όρθιων ατόμων σε εσωτερικό χώρο του ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του, στην περιοχή του Λαγανά Ζακύνθου και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και 7ήμερη αναστολή λειτουργίας του χώρου όπου πραγματοποιούνταν η εκδήλωση.

Επιπλέον, στον ίδιο χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, συνολικά -384- αμπούλες αερίου γέλιου (Laugh ing Gas), -3- συσκευές εκτόνωσης του αερίου – εκ των οποίων οι 2 έτοιμες προς χρήση- και πλήθος μπαλονιών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ζακύνθου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

