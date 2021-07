Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Φωτιά σε πολυκατοικία

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο πολυκατοικίας.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο τριώροφης πολυκατοικίας.

Πρόκειται για πολυκατοικία η οποία βρίσκεται στην οδό Λ. Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη.

Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και κατάφεραν να σβήσουν την φωτιά πριν επεκταθεί.

#Πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο 3οροφης πολυκατοικίας επί της οδού Λ. Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη. Επιχειρούν 14 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2021

