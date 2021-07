Ηράκλειο

Σεισμός στην Κρήτη

Ο σεισμός έγινε ιδαίτερα αισθητός προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Ηράκλειο στην περιοχή της Άρβης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χλμ και έγινε αισθητός στις περισσότερες περιοχές του νομού Ηρακλείου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή ζημιές.

Η δόνηση, ενίσχυσε την ανησυχία κατοίκων του Ανατολικού Τμήματος της Κρήτης, στο οποίο το τελευταίο διάστημα καταγράφονται καθημερινά σεισμικές δονήσεις μικρής ή μεσαίας έντασης που συχνά γίνονται αισθητές σε αρκετές περιοχές, αλλά κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Μινώα Πεδιάδος.

