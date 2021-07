Εύβοια

Μιχάλης Τσοκάνης: Καταγγελία για μαφιόζικη επίθεση σε βάρος του δημοσιογράφου

Πώς περιγράφει την επίθεση που δέχθηκε ενώ έκανε ρεπορτάζ σε κεντρικό σημείο της Χαλκίδας.

Με ανάρτηση του ο δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης του EviaZoom.gr, Μιχάλης Τσοκάνης, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια την άνανδρη μαφιόζικη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το περασμένο Σάββατο, μέρα-μεσημέρι επί της οδού Λεωφόρου Χαϊνά, στη Χαλκίδα, την ώρα μάλιστα που έκανε ρεπορτάζ στη περιοχή.

Όπως αναφέρει: Δύο πανύψηλοι και εύσωμοι (επαγγελματίες κακοποιοί - πληρωμένοι μπράβοι, σύμφωνα με την δράση τους) τον χτύπησαν ο ένας πισώπλατα στο κεφάλι και ο άλλος με μπουνιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να τον αφήσουν στο έδαφος αιμόφυρτο με σπασμένα δόντια.

Διαβάστε την συγκλονιστική περιγραφή του στο EviaZoom.gr

