Μπάρλος - Χρυσόστομος: Πρωτοφανές επεισόδιο στο Επισκοπείο της Πάτρας

Έντονος διαπληκτισμός μεταξύ του μεγαλομετόχου της Παναχαϊκής και του Μητροπολίτη Πατρών. Επενέβη η Αστυνομία.

Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τρίτης στο Επισκοπείο της Πάτρας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομου με τον μεγαλομέτοχο της Παναχαϊκής, Γιώργο Μπάρλο.

Οι δύο άνδρες, συναντήθηκαν στο πλαίσιο των επαφών του μεγαλομετόχου της Παναχαϊκής με φορείς της περιοχής, με τους οποίους συζητά το ενδεχόμενο οικονομικής ενίσχυσης της ΠΑΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μητροπολίτης απάντησε στον κ. Μπάρλο πως θα εξετασθεί το αίτημά του σε δεύτερο χρόνο, ωστόσο οι τόνοι οξύνθηκαν και ο κ. Μπάρλος επιτέθηκε λεκτικά, προκαλώντας και φθορές, με αποτέλεσμα στενός συνεργάτης του Μητροπολίτη να καλέσει την Αστυνομία.

Ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ βρέθηκε άμεσα στο Επισκοπείο και προχώρησε στην προσαγωγή του ισχυρού άνδρα της κοκκινόμαυρης ΠΑΕ. Ο κ. Μπάρλος μεταφέρθηκε στο Β΄Αστυνομικό τμήμα, οπού κρατήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα, καθώς ο κ. Χρυσόστομος δεν κατέθεσε μήνυση, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος ο κ. Μπάρλος.

Πηγή: thebest.gr

