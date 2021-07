Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: dj νεκρός από ηλεκτροπληξία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για μουσικό που υπέστη εργατικό δυστύχημα.

Τη ζωή του από ηλεκτροπληξία έχασε 48χρονος μουσικός παραγωγός-DJ στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν ο 48χρονος μουσικός παραγωγός επιχείρησε να συνδέσει ένα καλώδιο σε μπαρ που βρίσκεται σε ταράτσα στην οδό Καρατάσου, και έπαθε ηλεκτροπληξία.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου.

Ειδήσεις σήμερα:

Βαρώσια: Επιστολή Δένδια στον Γάλλο ομόλογό του

Κίνα: Φονικές πλημμύρες (εικόνες)

Πλακιωτάκης για καμπίνες καραντίνας: Μελετάμε όλα τα ενδεχόμενα