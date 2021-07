Πέλλα

Πέλλα: Άφησε ανάπηρη τη γυναίκα του και συνελήφθη ξανά για ξυλοδαρμό

Μία υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας θα εκδικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης.



Έρμαιο στα χέρια του συζύγου της έγινε μια γυναίκα η οποία υπέστη αναπηρία από διαδοχικούς ξυλοδαρμούς, στην Πέλλα. Ο άνδρας της, την έστειλε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ενώ της επιτέθηκε ξανά προκαλώντας της νέο κάταγμα στο πόδι που είχε χειρουργηθεί, τον Μάρτιο του 2020.

Ο σύζυγος, ο οποίος είχε καταδικαστεί με κάθειρξη για ανάλογο προγενέστερο περιστατικό, συνελήφθη για δεύτερη φορά! Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης. Κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη από την οποία επακολούθησε βαριά σωματική πάθηση του θύματος, σε βαθμό κακουργήματος.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για τον ξυλοδαρμό από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας, στις 9 Μαρτίου του 2020. Μία υπήκοος Σερβίας, ηλικίας 50 χρονών, δήλωσε στους αστυνομικούς που μετέβησαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα ότι την χτύπησε ο σύζυγός της. Είπε μόνο ότι της επιτέθηκε με κλωτσιές και μπουνιές, στα πόδια και σε άλλα σημεία του σώματος της, ενώ η ίδια δεν ήταν σε θέση να δώσει κατάθεση λόγω της κατάστασης της υγείας της.

Ακολούθησε η σύλληψη του 48χρονου Έλληνα και ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος του για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αρχικά παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Έδεσσας. Στην Εισαγγελία όμως διαβιβάστηκε έγγραφη αναφορά από το νοσοκομείο. Οι γιατροί της ορθοπεδικής κλινικής έκριναν ότι η παθούσα έπρεπε να χειρουργηθεί για αποκατάσταση των τραυμάτων που της είχε προκαλέσει ο κατηγορούμενος και η σωματική βλάβη ήταν βαριά.

Έτσι πραγματοποιήθηκε κύρια ανάκριση και, μετά την απολογία του, ο 48χρονος προφυλακίστηκε. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι χτύπησε την γυναίκα και ισχυρίστηκε ότι από μόνη της αποφάσισε να σηκωθεί από το κρεβάτι και να βγει στο μπαλκόνι τους σπιτιού τους, λίγες μέρες αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, με συνέπεια λόγω αστάθειας να πέσει και να τραυματιστεί. Ο ισχυρισμός αυτός όμως δεν έπεισε τις δικαστικές αρχές.

“Την φρόντιζα”

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι, το 2017, είχε προβεί σε άγριο ξυλοδαρμό της γυναίκας του η οποία υπέστη μόνιμη βλάβη και συγκεκριμένα αναπηρία σε ποσοστό 60%. Για αυτή την πράξη καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών. Είπε μάλιστα ότι από τότε η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται συνεχώς και ότι λόγω της αστάθειας του βαδίσματος της έχει δήθεν αναμενόμενες πτώσεις και ότι ο ίδιος την φρόντιζε πολύ. Όπως έγινε και τον Φεβρουάριο του 2020, που υποβλήθηκε σε εγχείρηση. Μόλις βγήκε από το νοσοκομείο η γυναίκα έπεσε και πάλι θύμα ξυλοδαρμού.

Ο κατηγορούμενος γνώριζε ότι ήδη είχε υποστεί μια χειρουργική επέμβαση στο πόδι της, ότι ήταν αδύναμη και είχε αστάθεια στο βάδισμα και πάρα ταύτα, της επιτέθηκε ξανά με σφοδρότητα, με κλωτσιές και μπουνιές, στα πόδια και σε άλλα σημεία του σώματος της. «Της προκάλεσε, μεταξύ άλλων τραυματισμών, νέο κάταγμα στο δεξί της ισχίο επί εδάφους παλιού χειρουργηθέντος κατάγματος του ίδιου ισχίου για το οποίο απαιτήθηκε στη συνέχεια νέο χειρουργείο, νοσηλεία και αδυναμία κανονικής χρήση του δεξιού της ισχίου επί μακρόν» αναγράφεται στο κατηγορητήριο.

Ακόμη επισημαίνεται ότι: «Η γυναίκα χρειαζόταν τη στήριξη άλλου ατόμου ακόμη και για την εξυπηρέτηση και των στοιχειωδέστερων ατομικών αναγκών».

