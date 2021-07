Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 59χρονου με καταδίκη 210 χρόνων φυλάκισης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε η ποινή κάθειρξης, η οποία και πλέον θα εκτελεστεί.

Συνελήφθη 59χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ποινή κάθειρξης 210 ετών. Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων από αστυνομικούς διάφορων υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγόποινων ατόμων, αλλά και καταζητούμενων δυνάμει σχετικών ενταλμάτων.

Ο συγκεκριμένος άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Δέλτα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 210 ετών και χρηματική ποινή 430.000 ευρώ, για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Συνολικά το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν έξι άτομα, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις και εντάλματα σύλληψης για διάφορα αδικήματα, ανάμεσα τους και ο 59χρονος.

Ειδήσεις σήμερα:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Οι τελικές ρυθμίσεις

ΕΚΕΑ: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα

Copa Libertadores: Επεισόδια στα αποδυτήρια μετά το Μπόκα Τζούνιορς – Ατλέτικο Μινέιρο (εικόνες)