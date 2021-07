Ηράκλειο

Τροχαίο στην Κρήτη: Στη ΜΕΘ νεαρός συνοδηγός

Ακόμα ένα θύμα της ασφάλτου δίνει μάχη για τη ζωή του, αυτήν τη φορά ένας 21χρονος.

Ένας νεαρός 21 ετών, συνοδηγός σε όχημα που ενεπλάκη σε τροχαίο, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Ο νεαρός ήταν συνοδηγός σε αυτοκίνητο που οδηγούσε συνομήλικος φίλος του και τα ξημερώματα της Τετάρτης, βγήκε εκτός πορείας και για άγνωστους λόγους προσέκρουσε σε σταθερό σημείο.

Ο οδηγός τραυματίστηκε, αλλά νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, ενώ ο συνοδηγός κρίθηκε αναγκαίο να διασωληνωθεί και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

