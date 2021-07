Λάρισα: Στο νοσοκομείο παιδί που ήπιε ασετόν

Λάρισα

Πρόκειται για ένα παιδί 4,5 ετών, το οποίο νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένα παιδί 4,5 ετών από τη Λάρισα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ήπιε ασετόν!

Το παιδί μεταφέρθηκε στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, καθώς οι γιατροί στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου αρχικά εξετάστηκε, έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του εκεί.

Έτσι, κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που το παρέλαβε και το μετέφερε για ιατρική περίθαλψη.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες.

Προ ημερών ένα βρέφος 17 μηνών έχασε τη ζωή του αφού υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή από εισρόφηση αντικειμένου.

