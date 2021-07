Λάρισα

Κορονοϊός - Λάρισα: πρόστιμο σε γυναικολόγο για αναρτήσεις κατά του εμβολιασμού

Πρόστιμο 3.000 ευρώ, για παράβαση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, για παραπλάνηση και παραπληροφόρηση πολιτών με μη τεκμηριωμενες και επιστημονικά παραδεκτές απόψεις γύρω από την Covid-19 και τον εμβολιασμό, που κλόνισαν την πίστη των πολιτών προς το ιατρικό λειτούργημα, επέβαλε ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας σε γυναικολόγο που τον περασμένο Μάιο είχε προκαλέσει αντιδράσεις με τις αναρτήσεις της κατά του εμβολιασμού.

Σε ανάρτησή της η γυναικολόγος από τη Λάρισα έκανε λόγο για παρενέργειες από τον εμβολιασμό: «Πείτε όχι στον εμβόλια κατά του Covid-19, μεγάλες παρενέργειες!!!» έγραψε σημειώνοντας πως υπάρχουν θεραπείες για τον κορινοϊό, οι οποίες έχουν και γρήγορα αποτελέσματα.

Η γυναικολόγος απολογήθηκε στις 10 Ιουνίου και ισχυρίστηκε πως αυτές είναι απόψεις της και έχει το δικαίωμα να γράφει στο facebook ό,τι εκείνη νομίζει και πως αυτό δεν πρέπει να διώκεται πειθαρχικά ή ενδεχομένως και ποινικά.

Τα λεγόμενα της και οι σκέψεις τις, όπως αυτές εκφράστηκαν με αναρτήσεις στα social media ήταν παραπλανητικά και αντίκεινται στα άρθρα του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, αλλά και σε άρθρο περί ιατρικών συλλογών διότι δημιουργεί δυσπιστία και διχάζει το κοινό» τόνισε ο πρόεδρος του Ιατρικού συλλόγου Λάρισας Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος μιλώντας στο protothema.gr.

