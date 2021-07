Μαγνησία

Φωτιά στην Βρύναινα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στη "μάχη" και εναέρια μέσα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα βόρεια του χωριού Βρύναινα στη Μαγνησία.

Άμεσα και υπό τον συντονισμό του Διοικητή Βλόντζου στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα με τα πληρώματά τους, ενώ σηκώθηκαν και ένα ελικόπτερο αλλά και δύο αεροσκάφη, που συνδράμουν με ρίψεις νερού.

Η αρχική πορεία της φωτιάς είχε κατεύθυνση προς το χωριό της Βρύναινας, ωστόσο με τις ρίψεις των εναέριων μέσων ανακόπηκε, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις να προσπαθούν πλέον να την περιορίσουν είτε με επίγειες είτε με εναέριες ρίψεις/

Στο σημείο βρίσκεται ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Μαγνησίας, Πύραρχος Γιώργος Βλόντζος, ενώ σπεύδει και η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Βρύναινα Μαγνησίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2021

Πηγή: e-volos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Τόλης Βοσκόπουλος: με τραγούδια και χειροκροτήματα η κηδεία του (εικόνες)

Μητσοτάκης για το πρώτο Rafale: Τα Ελληνικά φτερά δυναμώνουν