Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Πορεία αρνητών στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Πορεία κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού με ελληνικές σημαίες, σταυρούς και εικόνες στη Θεσσαλονίκη.

Συγκέντρωση και πορεία κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τον κορονοϊό, πραγματοποίησαν στη Θεσσαλονίκη πολίτες ανταποκρινόμενοι σε διαδικτυακό κάλεσμα.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Πύργο και στη συνέχεια έκαναν πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, κρατώντας πανό, ελληνικές σημαίες, σταυρούς, ακόμα και εικόνες και φωνάζοντας, μεταξύ άλλων, συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

H τροχαία προχώρησε σε κλείσιμο δρόμων και σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

