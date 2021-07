Χαλκιδική

Φωτιά στη Χαλκιδική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Δουμπιά Χαλκιδικής.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 8 άτομα πεζοπόρο τμήμα. Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Πολύ υψηλός κίνδυνος για επτά περιοχές την Πέμπτη

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο Πέμπτη για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας) και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου, ΠΕ Κω, ΠΕ Καλύμνου), σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ήλιος”: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Κορονοϊός - Σύνταγμα: Επεισόδια με αντιεμβολιαστές

Κορονοϊός: 2972 νέα κρούσματα στην Ελλάδα