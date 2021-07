Ζάκυνθος

Κορονοϊός - Ζάκυνθος: Καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στον Λαγανά

Έκτακτα μέτρα στο κέντρο του νησιού στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού και την πάταξη της εγκληματικότητας.

Καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας ΙΧ και δίτροχων σε μεγάλο μέρος του κεντρικού δρόμου του Λαγανά στη Ζάκυνθο, αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο νησί, όπου είχε δηλώσει ότι «αποτελεί απόφαση μας, η δίωξη του εγκλήματος, η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, η αντιμετώπιση των ναρκωτικών και μια σειρά άλλων πράξεων ανομία και παραβατικότητας που συμβαίνουν στο νησί, ιδιαίτερα στον Λαγανά».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δρόμος θα κλείσει στο κομμάτι που βρίσκονται τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της περιοχής ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός των νεαρών τουριστών στα πεζοδρόμια στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού αλλά και την πάταξη της εγκληματικότητας.

Ακόμα, στο κλειστό μέρος του δρόμου, θα γίνονται πεζές περιπολίες από ομάδες αστυνομικών, ενώ σε κοντινή απόσταση θα βρίσκεται βαν της αστυνομίας με στατική ομάδα, που θα επεμβαίνει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως συνωστισμός ή καβγάς. Σημειώνεται ότι το φετινό καλοκαίρι η Αστυνομική Διεύθυνση του νησιού ενισχύθηκε με 120 αστυνομικούς, ενώ μόλις χθες έφθασαν ακόμα 20.

Η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, θα ισχύει από τις 22:00 - 06:00 κάθε μέρα μέχρι νεότερης απόφασης και θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Για τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στο Λαγανά, μίλησε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι «τα μέτρα που αποφασίστηκαν πρέπει να εφαρμοστούν στο έπακρο και είναι η πρώτη φορά που έχουμε τη συναίνεση της πλειοψηφίας των κατοίκων και των επιχειρηματιών της περιοχής του Λαγανά».

«Ο δρόμος του Λαγανά γίνεται πολύ επικίνδυνος το βράδυ λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ από τους νεαρούς τουρίστες που οδηγούν αυτοκίνητα και "γουρούνες"», συμπλήρωσε ο κ. Στασινόπουλος και πρόσθεσε: «ελπίζουμε να τηρηθούν τα μέτρα από όλους τους πολίτες και η εφαρμογή τους να γίνεται αυστηρά απ' όλους. Πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα πρωτόκολλα από τα καταστήματα, ώστε να μείνουμε όσο περισσότερο γίνονται, ανοιχτοί».

