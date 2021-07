Μεσσηνία

Σοβαρό ατύχημα στο Πολυλίμνιο

Γυναίκα έπεσε σε δύσβατο σημείο και τραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Πολυλίμνιο, όταν γυναίκα γλίστρησε και τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να ζητούν τη συνδρομή πυροσβεστών για να μεταφερθεί η γυναίκα μέχρι το σημείο που μπόρεσε να φθάσει το ασθενοφόρο.

Έτσι έφθασαν Πυροσβέστες από τους Γαργαλιάνους, όπου μετέφεραν την 55χρονη γυναίκα στο ασθενοφόρο και μετά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας με ελαφρά τραύματα.

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας, από δυσπρόσιτο σε ασφαλές σημείο, όπου και παρεδόθη στο ΕΚΑΒ, στο Πολυλίμνιο Μεσσηνίας. #Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. pic.twitter.com/n2P5cnGj2r

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2021

