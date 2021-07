Λάρισα

Λάρισα - εμβόλιο: Καμπάνα σε γυναικολόγο για fake news

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας για το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη γυναικολόγο. Οι επίμαχες αναρτήσεις.

Με πρόστιμο 3000 ευρώ τιμωρήθηκε η γυναικολόγος, η οποία προέτρεπε μέσω αναρτήσεών της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τους πολίτες να μην εμβολιάζονται.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι η γυναικολόγος έλεγε στον κόσμο να μην κάνει το εμβόλιο γιατί μετά δεν θα μπορούν να κάνουν παιδιά, προειδοποιώντας παράλληλα για τερατογεννήσεις.

Η ίδια στην απολογία της στο πειθαρχικό συμβούλιο έκανε λόγο για προσωπικές της απόψεις, τις οποίες εξέφρασε μέσω Κοινωνικών Δικτύων, όμως σύμφωνα με τον Κ.Γιαννακόπουλο, οι δηλώσεις αναπαράχθηκαν και επηρέασαν τον κόσμο στη Λάρισα.

