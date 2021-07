Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχθηκε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πυρκαγιά μικρής έκτασης ξέσπασε σήμερα το πρωί σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα στις 8.10 το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δωμάτιο στο πίσω μέρος διαμερίσματος δευτέρου ορόφου, δίχως ευτυχώς να κινδυνέψει η ζωή κάποιου.

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο με τρία οχήματα και οκτώ πυροσβέστες και προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα ακριβή αιτία της φωτιάς.

Εικόνες, βίντεο: thestival.gr

