Θεσσαλονίκη

Φονική μετωπική σύγκρουση τρακτέρ – φορτηγού (εικόνες)

Νεκροί και οι δύο οδηγοί στη μετωπική που σημειώθηκε το πρωί στην παλαιά Εθνική Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Τη ζωή τους έχασαν δύο άνδρες, σήμερα τα ξημερώματα, σε τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας.

Συγκεκριμένα στις 6 το πρωί, ένα φορτηγό και ένα τρακτέρ, που οδηγούσε 86χρονος άνδρας, συγκρούστηκαν ενώ κινούνταν στην παλαιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό και των δύο οδηγών.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

Φωτογραφίες, βίντεο: grtimes. thestival.gr

