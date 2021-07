Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καβγάς οδηγών κατέληξε σε πυροβολισμό (εικόνες)

Ένας οδηγός έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε κατά άλλου οδηγού στο κέντρο της πόλης.

Άγνωστος πυροβόλησε εναντίον 20χρονου χθες το βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν οι δύο άντρες διαπληκτίστηκαν για λόγους οδηγικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Αναλυτικότερα, στις 11.45 χθες το βράδυ, επί της οδού Ερμού, οι δύο οδηγοί οχημάτων, που είχαν λογομαχία για λόγους οδηγικής συμπεριφοράς, κατέβηκαν από τα οχήματα τους και πιάστηκαν στα χέρια.

Τότε, ο ένας από τους δύο, έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε εναντίον του 20χρονου οδηγού.

Στη συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε στο όχημα του και έφυγε, ενώ το θύμα διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τα στοιχεία του δράστη παραμένουν άγνωστα. Έρευνες για τον εντοπισμό του πραγματοποιούν οι αστυνομικές αρχές.

