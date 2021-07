Εύβοια

Φωτιά στην Κάρυστο

Στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (22/7) στον Αετό Καρύστου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει δασική έκταση.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις της Καρύστου με ενισχύσεις από Αλιβέρι και Χαλκίδα.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ισχυροί.

Πηγή: evima.gr

