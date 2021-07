Δωδεκανήσα

Νίσυρος: Δύο σεισμοί σε λίγα λεπτά

Δύο σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν το νησί.

Δύο σεισμικές δονήσεις 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης ανοιχτά της Νισύρου.

Το εστιακό βάθος της πρώτης δόνησης, που σημειώθηκε στις 17:15, υπολογίζεται από τις μετρήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στα 10 Χλμ. και το επίκεντρο στα 24 Χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Τήλου.

Η δεύτερη δόνηση σημειώθηκε στις 17:16 σε εστιακό βάθος 7,7 Χλμ. και επίκεντρο 22 Χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Τήλου.

