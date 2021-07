Ιωάννινα

Σεισμός στα Ιωάννινα

Σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στα Ιωάννινα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, προκαλώντας ανησυχίας στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,3 Ρίχτερ με εστιακό βάθος τα 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

