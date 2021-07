Θεσσαλονίκη

Καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο “προσγειώθηκε” σε πάρκινγκ (εικόνες)

Σκηνές βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν στη Νικόπολη της Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ έκαναν σήμα ελέγχου σε ένα αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν στην Εφεδρούπολη. Ο οδηγός του οχήματος αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε αρχικά σε τζιπ της ΟΠΚΕ και στη συνέχεια βρέθηκε στο κενό, καταλήγοντας σε πάρκινγκ επιχείρησης το οποίο βρίσκεται αρκετά μέτρα κάτω από τον δρόμο.

Όπως διαπιστώθηκε, εντός του οχήματος επέβαιναν τρεις άνδρες Ρομά. Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο εντόπισαν κρέμες και προϊόντα περιποίησης πρόσωπου τα οποία είχαν αφαιρέσει από σούπερ μάρκετ στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Παύλου Μελά.

Πηγή: thestival.gr

